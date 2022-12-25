Bill Gates, kızı için aldığı evi ‘düşük fiyata’ satışa çıkarınca konut piyasası ‘telaşlandı’

ABD’li milyarder girişimci ve hayırsever Bill Gates, New York kentindeki bir dairesini, dört yıl önce aldığı fiyatın da altında satışa çıkarınca, uzmanlar bunu konut piyasasında çöküşün göstergesi saydı.

Bill Gates ve kızı Jennifer. (NY Post)

ABD’de konut piyasasının çöküşe geçtiğine dair daha çok veri gelmeye devam ediyor. Bu hafta açıklanan veriler de uzmanlarca ‘beklenenden kötü’ olarak değerlendirildi.

Bill Gates tarafından koyulan ilansa bu kötü gidişe kanıt kabul edildi.

New York Post’un haberine göre Gates, kızı Jennifer, Stanford Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra otursun diye 2018’de aldığı New York’taki üç yatak odalı evi, satışa çıkardı.

İki cepheden Central Park manzarası bulunan 220 metrekarelik dairenin alış fiyatı 5 milyon dolarken, ilanda 4,75 milyon dolar fiyat kondu. Gates’in daireyi ciddi bir tadilattan geçirdiği de belirtildi.

ABD’de resmi verilere göre 10 aydır konut satışları ve fiyatlar düşüyor. Uzmanlarsa bunu konut piyasasında çöküşün göstergesi sayıyor. Satışlar bir yılda yüzde 35 düşerken, kasım bunun en sert görüldüğü ay oldu. Bu ayda konut satışları yüzde 7,7, yeni konut satışıysa yüzde 15,3 düştü. Fiyatlar da son aylarda düşüş eğiliminde.

Öte yandan, uzmanlar Gates’in satış kararının arkasında başka gerekçelerin de olabileceğini belirtti.