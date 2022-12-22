Bill Gates içini döktü: Zenginlik konfor sağladı ama daha tatminkar bir hayat getirmedi

Bill Gates geleneksel yıl sonu blog yazısında bu yılki faaliyetlerinden ve önümüzdeki dönemde neler yapmayı planladığından bahsetti. Önümüzdeki aylarda dede olmayı bekleyen 67 yaşındaki milyarder, bu yılın kendisi için zor geçtiğini de saklamadı.

Melinda ve Bill Gates 27 yıllık evliliğin ardından bu sene boşandı. Fotoğraf: Reuters

Dünyanın en zenginleri listesinde her zaman ilk sıralarda yer alan Bill Gates, bütün bir yılı değerlendirdiği blog yazısına Ekim ayında 67 yaşını bitirdiğini söyleyerek başlıyor. ABD’de çoğu insanın bu yaşta emekli olduğunu ancak kendisinin böyle bir niyeti olmadığını belirtiyor.

Çoğu insan gibi Gates de, gençliğinde büyükanne ve büyükbabasını ‘çok yaşlı’ bulurmuş: “Yirmili yaşlarımdayken, büyükannemle büyükbabamın yaşındaki hiç kimsenin dünyaya faydalı bir şey sunamayacağını düşünürdüm. Ancak yaşlandıkça ne kadar yanıldığımı gördüm.”

Bill Gates daha sonra kendisinin de yakında dede olacağını, bu yüzden dünyaya farklı bir gözle baktığını söylüyor.

Dibi gördüm

Kişisel anlamda zorluk yaşadığından şöyle bahsediyor: “Pandemi, Ukrayna’daki savaş ve ekonomideki gerileme ile son üç yıl, yakın geçmişteki en zor yıllar oldu. Dünyadaki herkes bu süre zarfında sevdiklerini, ekonomik güvencelerini kaybetti, yaşam biçiminden vazgeçmek zorunda kaldı. Konumum nedeniyle, bu zorlukların çoğunu yaşamadım ama son birkaç yılda ben de bazı kişisel dip noktaları yaşadım, buna babamın ölümü ve evliliğimin sona ermesi de dahil.”

Bill Gates sonraki satırlarda, geçmişi düşündüğünde ya da önündeki yıllara baktığında, hayatındaki zor anlarda kendisini destekleyen insanlar olduğu için yine de şükrediyor. Onlar sayesinde neyin önemli olduğunu hatırladığını söylüyor: “Daha iyi bir baba ve arkadaş olmam için bana ilham veriyorlar. Zengin olmak hayatımı çok daha konforlu hale getiriyor ama daha tatminkar yapmıyor. Tatmin için aile, arkadaşlar, önemli konular üzerinde çalışacağım bir iş gerekiyor. Üçüne de sahip olduğum için şükrediyorum.“

Bill Gates kişisel notları arasına bir de temenni ekliyor: “Yaşlanmanın zevklerinden biri de, üç çocuğumun ailemize harika yeni insanları getirdiğini görmek. Geçen yıl bir damat kazandım ve gelecek yıl dede olacağım. Umarım torunlarımla, babamın geçindiği kadar iyi geçinebilirim.”