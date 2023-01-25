Bill Gates ‘fırsatı’ gördü: İnekler yosunla beslenecek, daha az gaz çıkaracak

Milyarder Bill Gates, ineklerin daha az gaz çıkarması için yosun bazlı yem geliştiren startup’a yatırım yapacağını duyurdu.

Fotoğraf: İnek (Pexels), Bill Gates (Reuters)

Bill Gates ineklerin gazındaki fırsatı gördü, ineklerin geğirmelerini ve daha az gaz çıkarmalarını sağlamak için deniz yosunu bazlı bir yem geliştiren Avustralyalı Rumin8 şirketine yatırım yapacağını duyurdu.

İnekler gaz çıkararak metan gazı üretiyor. Bu da küresel ısınmayı hızlandırarak, iklim krizinin yarattığı tehlikeleri artırıyor. Metan gazının yarattığı kirliliğin yaklaşık üçte biri çiftlik hayvanlarından, en çok da ineklerinden geliyor.

CNN’de yer alan habere göre, Rumin8’in çalışmaları, ineklerin yemlerine deniz yosunu eklendiğinde, metan salınımının önemli ölçüde azaldığını gösterdi. 2021’de yapılan bir araştırma, ineklere birkaç ay boyunca az miktarda deniz yosunu vermenin metan emisyonlarını yüzde 80’den oranında azalttığını buldu.

Rumin8, kırmızı deniz yosununda (Asparagopsis) bulunan biyoaktif bileşenden yeme eklenecek bir katkı maddesi üretiyor. Şirket, laboratuvar denemelerinde metan gazı emisyonunu yüzde 95’e kadar azaltılabileceğini gösterdi.

Şirket, deniz yosunu yetiştirmek yerine, içeriği bir laboratuvarda yeniden üretiyor. Katkı maddesi inek mamasına giriyor ancak şirket bunu kapsül şeklinde de üretmeyi hedefliyor.

Bill Gates şirkete yaptığı 12 milyon dolarlık yatırımla fikre ve şirkete inandığını gösterirken, Rumin8 yıl sonuna kadar ürünün satışa hazır olacağını belirtiyor.

Gaz vergisi toplanır mı?

İneklerin metan gazı salınımını azaltma konusu uzun süredir teknoloji şirketlerinin gündeminde. Tıpkı Avustralya’da olduğu hayvancılığın gelişmiş olduğu Yeni Zelanda’da, Silikon Vadisi’ne atıfla kurulan Gumboot Vadisi’nde yüzlerce bilim insanı teknoloji şirketleriyle işbirliği içinde çalışarak soruna çözüm arıyor.

Denenen yöntemler arasında Rumon8’in yaptığı gibi hayvanları deniz yosunuyla beslemek, probiyotik özelliğiyle bilinen kombucha’ya atıfla ‘Kowbucha’ içeceği vermek, hatta inekler gaz çıkarırken metan gazını oksitleyen bir koşum giydirmek var.

Devlet destekli AgResearch’ün üzerinde çalıştığı aşı da umut olmuştu.

Hatta geçtiğimiz aylarda bu hedef çerçevesinde Yeni Zelanda’da yetkililer ineklerin çıkardığı gazdan vergi alınacağı duyurulmuş, bu açıklama çiftçileri kızdırmıştı.