Akşam Postası / 27 Haziran 2023

CHP’li Tezcan: Yeni liderlik ihtiyacı var

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, genel başkandan başlayarak köklü bir parti reformuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

AKP yerel seçimde başörtüsü oylaması da yapmak istiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin yerel seçimlerde belediye başkanlarıyla birlikte başörtüsü oylaması da yapmayı planladığını yazdı.

Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Rapor: Cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülke Türkiye

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan raporda, nüfusa göre kişi başına en fazla mahkum ve tutuklunun olduğu ülkenin Türkiye olduğu kaydedildi.

İBB’nin ‘bir avuç insandan aldığı’ tesis AKP’li belediyeye verildi

İki kültür, bir spor merkezinin yer aldığı Yeşil Vadi Spor Tesisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak 10 yıllığına AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne verildi. İBB CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, bu tesiste seçimlerden önce sadece ‘bir avuç AKP’li milletvekili ve üst düzey yöneticinin yararlanabildiğini‘ hatırlattı.

Yoksulluk sınırı asgari ücretin üç katı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), haziranda dört kişilik aile için açlık sınırını 10 bin 373 lira, yoksulluk sınırını 33 bin 789 lira olarak hesapladı. Temmuzdan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretse 11 bin 402 lira.

Ekonomist Demiralp’ten ‘faiz artışı’ yorumu: Keskin dönüş değil, yan yollara sapma

Koç Üniversitesi ekonomi profesörü Selva Demiralp, faiz artışının eski politikalardan keskin bir dönüş anlamına gelmediğini belirtti.

Yunanistan’da, Türkiye’yle gerilimi yükselten bakan yeniden kabinede

Yunanistan’daki genel seçimleri kazanarak koltuğunu koruyan Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yeni kabinesi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı’na Yorgos Yerapetritis getirildi. Yerapetritis, son yıllarda Ankara-Atina hattında tansiyonun yükseldiği dönemlerde yaptığı açıklamalarla da hatırlanan bir isim.

Borsa İstanbul’da bugün en çok kazandıran hisseler

Dün rekor kıran Borsa İstanbul’da bugün BRYAT ve TKNSA ‘hisse tavan’ yaptı.

KKM’de stopaj desteği sürecek

Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) sıfır stopaj uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan İranlı, sınır dışı edilebilir: İdam kararı var

Şişli’deki İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan beş kişi sınır dışı edilmekle karşı karşıya. Gözaltına alınanlardan İranlı mülteci, ülkesine gönderilmesi durumunda idam edilebilir.

Şimdi Reuters düşünsün: İktidar medyası abonelikleri feshetti

İktidara yakın TürkMedya ve Albayrak Medya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında ‘rüşvet’ haberi yapan Britanya merkezli Reuters haber ajansıyla olan abonelikleri feshetti.