Rapor: Cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülke Türkiye

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan raporda, nüfusa göre kişi başına en fazla mahkum ve tutuklunun olduğu ülkenin Türkiye olduğu kaydedildi.

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Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan rapora göre, üye ülkeler içinde cezaevlerinin en kalabalık olduğu ülke Türkiye.

Avrupa Konseyi, cezaevleriyle ilgili yıllık raporunu paylaştı. Euronews Türkçe’nin rapordan aktardığına göre 31 Ocak 2022 itibarıyla Türkiye’deki cezaevlerinde 303 bin 945 mahkum veya tutuklu bulunuyor.

Bu sıralamada, İngiltere (79 bin 092), Polonya (71 bin 874), Fransa (69 bin 964), Almanya, (56 bin 294), İtalya (54 bin 372), Ukrayna (48 bin 038) ve İspanya (47 bin 425) Türkiye’nin ardından diğer sıraları alıyor.

Rapora göre, nüfusa göre de kişi başına en fazla mahkum ve tutuklunun olduğu ülke yine Türkiye.

Buna göre, Türkiye’de 100 bin kişi içinde 355 kişi cezaevinde. Bu sıralamada, Gürcistan (237), Azerbaycan (217), Macaristan (194), Litvanya (191), Polonya (190), Slovakya (187), Arnavutluk (176), Çekya (175) ve Letonya (172) Türkiye’yi izleyen diğer ülkeler.