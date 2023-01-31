AKP, bu sene 20 yeni cezaevi açmayı planlıyor

Türkiye’de yargı kararları tartışılırken, AKP iktidarı ise yeni cezaevleri açma planı yapıyor. Bu yıl açılacak 20 kurumla birlikte ülkedeki toplam cezaevi sayısı 419’a yükselecek.

Fotoğraf: AA

AKP döneminde Türkiye’de en fazla açılan kurumların başında cezaevleri geliyor. Türkiye’de 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 399 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların kapasitesi ise 289 bin 974.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre Adalet Bakanlığı’nın 2023 yılı performans programı verileri, yeni cezaevlerinin yolda olduğunu açığa çıkardı. 2022 yılında 22 cezaevi açıldı. 2023 yılında 20 ceza infaz kurumu daha açılacak. Toplam cezaevi sayısı ise 419’a yükselecek.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında hükümlü sayısı 34 bin 808 ve yine aynı tarihlerde tutuklu sayısı 24 bin 621 idi. Toplam 59 bin 429 kişi cezaevindeydi. 2006 yılından bu yana iktidar toplam 269 adet yeni ceza infaz kurumu açarak 216 bin 607 kişilik kapasite artırımına gitti.