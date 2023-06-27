Yunanistan’da, Türkiye’yle gerilimi yükselten bakan yeniden kabinede

Yunanistan’daki genel seçimleri kazanarak koltuğunu koruyan Başbakan Kiryakos Miçotakis’in yeni kabinesi belli oldu. Dışişleri Bakanlığı’na Yorgos Yerapetritis getirildi. Yerapetritis, son yıllarda Ankara-Atina hattında tansiyonun yükseldiği dönemlerde yaptığı açıklamalarla da hatırlanan bir isim.

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25 Haziran’da yapılan Yunanistan seçimlerinde Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40,56 oy oranıyla 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı. Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,83 oyla 47 sandalyenin sahibi olarak ana muhalefete yerleşmişti. PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,86 oy oranıyla 32, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,67 oy oranıyla 20, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45 oy oranıyla 12, Zafer Partisi yüzde 3,70 oy oranıyla 10, Özgürlük Seyri Partisi’yse yüzde 3,17 oy oranıyla sekiz sandalyenin sahibi olmuştu.

Seçimleri kazanan Miçotakis, kabinesini de belirledi. DW Türkçe’nin aktardığına göre kabinede Türkiye’yi en çok ilgilendiren isimlerin başında Atina-Ankara hattında tansiyonu yükselten açıklamalarıyla bilinen Yerapetritis geliyor.

Yerapetritis’in gerilimli açıklamaları

Yunanistan’ın yeni dışişleri bakanı Yerapetritis, 2020 yılı sonlarında devlet bakanı olduğu dönemde yaptığı açıklamada, ‘doğru zaman geldiğinde’ Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki karasularının 12 mile genişleteceğini iddia etmişti.

Yerapetritis’in, Türkiye’nin 2020 yılında Doğu Akdeniz’de Oruç Reis gemisiyle sismik araştırma yürütmek için attığı adım sonrası, Devlet Bakanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, Türk gemisinin Yunan donanması tarafından izlendiğini belirterek ‘siyasi ve operasyonel anlamda tamamen hazır olduklarını’ söylemesi taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

2021 yılında ABD’nin bölgede Atina’yla ortaklaşa attığı adımlar sonrası yaşanan askeri yığınak gerilimi sırasında da Yunanistan’ın olası bir gerginlik durumunda gerek sahada gerekse diplomatik olarak karşılık vermek için ‘hiç olmadığı kadar hazırlıklı olduğunu’ ifade etmişti.