Yunanistan’da seçim: Miçotakis’in partisi önde

Yunanistan genel seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre, Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Kiryakos Miçotakis. (AA)

Yunanistan genel seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Euronews Türkçe’nin sandık çıkış anketlerinden aktardığına göre oyların yüzde 40 ila 44’ünü alan Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde götürüyor.

Muhalefette Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA’nın oy oranıysa yüzde 16,1 ile 19,1 arasında gösteriliyor.

Üçüncü sıradaysa oyların yüzde 10 ila 13’ünü alan sosyalist PASOK partisi yer alıyor.

Yüzde 7,2-9,2’lik bir oy oranına sahip Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve yüzde 4,0-6,6’lık oy oranıyla aşırı sağcı Spartiates (Spartalılar) partisi meclise girmeye hak kazanan partiler arasında.

Hiçbir parti mutlak sonuç alamamıştı

Yunanistan’da halk, mayıstaki genel seçimlerde hiçbir partinin mecliste mutlak çoğunluğu elde edememesi ve daha sonra koalisyon hükümeti kurma sürecinden netice alınamaması üzerine bugün yeniden sandık başına gitti.

İkinci seçimlerde bu kez sandıktan birinci çıkan partiye yüzde 25 ve üzeri oy alması halinde fazladan 20 sandalye verilecek. Yüzde 25’in üzerindeki her yüzde 0,5’lik oyla bir sandalye daha eklenecek ancak fazladan sandalye sayısı 50’yi geçemeyecek.

Son beş yıl boyunca ülkenin başbakanlık görevini üstlenen Miçotakis’in iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, mayıs ayındaki ilk genel seçimlerde oyların yüzde 40,79’unu alarak seçimi önde tamamlamıştı.

Ana muhalefetteki Syriza, oyların yüzde 20,07’sini alarak ikinci sırada yer almıştı.