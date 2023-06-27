Uzmanlardan borsada kısa vadede ‘6000 ve üstü’ tahmini

Uzmanlar, borsada kısa vadede 6000 ve üstü seviyelerin görülmesinin şaşırtıcı olmayacağı görüşünde. Buna göre otomotiv, havacılık ve çimento sektörleri ön plana çıkabilir.

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Borsa, deprem ve seçim belirsizliğiyle birlikte bol dalgalanmalı geçen ilk yarıyı kapattı. Seçimler sonrasındaysa borsada yükseliş var. BIST-100, 5760 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Buna rağmen endeksin sene başından bu yana TL bazında sağladığı getiri yüzde 3. Bu yarıda öne çıkan sektörse ulaştırma oldu.

İkinci yarı içinse artık gözler ekonomi yönetiminin atacağı adımlara çevrilmiş durumda.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’a konuşan Deniz Yatırım Yatırım Strateji ve Araştırma yöneticisi Orkun Gödek, hisse senetlerinde ilk etapta 6000 puan seviyelerinin rahatlıkla konuşabileceğini söyledi: ”Sonrası için beklentilerin ne ölçekte karşılanacağı ve algı yönetimi kritik olacak. Dün ve bugüne kıyasla daha yüksek faiz hadleri ve kur seviyeleri konuşacaksak -en kuvvetli senaryo bu- borçsuz yapıda olan ve/veya yatırım döngülerini büyük oranda tamamlamış şirketleri gözetmek elzem. Bir diğer kriter de uzun döviz pozisyonu taşıyan, ihracatçı konumda ya da dövize endeksli gelire sahip olan şirketleri gözetmek.”

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın da BIST-100 endeksinde yaz sonuna kadar 6000-6300 bandına doğru bir hareket görmenin şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Aydın; otomotiv, havacılık ve çimento sektörlerinin ön plana çıkacağı öngörüsünü paylaştı.