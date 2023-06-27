KKM’de stopaj desteği sürecek

Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) sıfır stopaj uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

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KKM, TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı. KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor.

Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirilmiş ve faiz sınırı kaldırılmıştı.

Ayrıca, KKM hesaplarındaki kazançlardan stopaj da alınmıyor. Normal TL mevduattaysa stopaj uygulanıyor.

AA’nın aktardığına göre KKM hesaplarında tevkifat (kesinti) yapılmamasına yönelik çalışma, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Habere göre stopaj desteği yıl sonuna kadar devam edecekken, söz konusu kararın Erdoğan’ın onayından sonra Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor.

KKM’de stopaj desteği bu ayın sonunda bitiyordu.

KKM hesaplarındaki toplam tutar 2,63 trilyon lira.

Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünü 181,5 milyar olarak hesaplamıştı.