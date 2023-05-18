KKM hesaplarındaki para 2,3 trilyonu geçti

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında toplanan paranın tutarı, geçen hafta itibariyle 2,346 trilyonu buldu.

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KKM, TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor.

Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirilmiş ve faiz sınırı kaldırılmıştı.

Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünü 181,5 milyar olarak hesaplamıştı.

Artış sürüyor

KKM hesaplarındaki toplam para miktarı artmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, 12 Mayıs haftasında KKM hesaplarındaki toplum tutar 2 trilyon 346 milyon 755 bin lira.

5 Mayıs haftasında bu tutar 2 trilyon 203 milyon 124 bin lira, ondan önceki hafta da 2 trilyon 117 milyon 590 bn liraydı.

Bunların çoğu döviz dönüşümlü, yani vade dolunca TL’den dövize çevrilecek.