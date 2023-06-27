İBB’nin ‘bir avuç insandan aldığı’ tesis AKP’li belediyeye verildi

İki kültür, bir spor merkezinin yer aldığı Yeşil Vadi Spor Tesisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak 10 yıllığına AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne verildi. İBB CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, bu tesiste seçimlerden önce sadece ‘bir avuç AKP’li milletvekili ve üst düzey yöneticinin yararlanabildiğini‘ hatırlattı.

Fotoğraf: İBB

İBB seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasıyla Ümraniye’deki tesis otizm ve down sendromlu çocukların yararlanması için iki kültür merkezi ve bir spor yerine dönüştürülmüştü. Bu tesisin İBB’den alınarak tekrar Ümraniye Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi için AKP’lilerce İBB Meclisi’ne teklif sunuldu. CHP’li üyeler ‘ret’ oyu vermiş; İBB Başkanı İmamoğlu da kararı veto etmişti. AKP’lilerce teklifin yeniden Meclis gündemine getirip ‘kabul’ oyu vermesiyle yasal süreç başlatıldı. Bu sürecin ardından merkez İBB’den alınarak AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne verildi.

İBB CHP Grup Başkan Vekili Balyalı, bu tesisten daha önce sadece 150 kişilik AKP’li milletvekili ve üst düzey yöneticinin yararlandığını belirterek Twitter’dan şunları yazdı:

*İBB nasıl engelleniyor diye soranlara anlatmanız için size çarpıcı bir örnek sunmak istiyorum.

*AKP’nin Ümraniye’li İBB Meclis üyeleri meclisteki çoğunluklarına dayanarak, fotoğrafını sunduğum önergeyle 2020 yılında İBB’ye ait 2 Kültür Merkezi ve 1 Spor Merkezinin İBB’nin elinden alınarak, Ümraniye Belediyesine tahsisini istedi.

*Bu karara CHP’li Üyeler olarak “Red” verdik. İBB Başkanımız “veto” etti. Teklif yasal zorunluluk nedeniyle tekrar İBB Meclisine geldi. AKP’li Meclis Üyeleri tarafından tekrar “kabul” edildi ve mahkeme aşaması başladı.

*Tahsis istenen yerlerden bir tanesi AKP’li milletvekilleri ve üst düzey yöneticilerinin popüler sitesi ‘Yeşil Vadi’ sitesinin içinde. Bu tesisten geçmiş dönemde sadece site içindeki “bir avuç insan” yararlanmış. (Ortalama 150 kişi)

*Dönem değişti ve Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi. İBB Spor İstanbul’un işlettiği bu tesis yeni yönetimin vizyonuyla ‘bir avuç insandan’ başta Otizmliler ve Down Sendromlu çocuklar olmak üzere 1000’den fazla özel insana hizmet eder hale dönüştürüldü.

*Şimdi bu tesisi mahkeme kararı nedeniyle kapatmak ve Ümraniye Belediyesine devretmek zorundayız.

*Sonuç itibariyle bir avuç insana tahsis edilen spor salonunu biz engelliler için özel spor merkezi haline getirmiştik. Siyaset, engelli, özel birey dinlemedi ve İBB’nin tesisini elinden aldı.