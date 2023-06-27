AKP yerel seçimde başörtüsü oylaması da yapmak istiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin yerel seçimlerde belediye başkanlarıyla birlikte başörtüsü oylaması da yapmayı planladığını yazdı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim 2022’de başörtüsünü gündeme getirerek, “Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti.

Cumhurşkanı Tayyip Erdoğan da el yükselterek referandum çağrısı yapmış ve kendi tekliflerini vermişti. Tekliflerinde ‘aileyi koruma’ kapsamında LGBTİQ+’yı hedef alan maddeler vardı. Sonrasında da yasa teklifiyle ilgili komisyon kuruldu.

Ancak 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrası iktidar bu planından vazgeçmek zorunda kaldı.

İktidara yakın gazetecilerden Selvi, Hürriyet’teki yazısında AKP’nin bu planı yerel seçimlerde uygulayabileceğini ve ‘çifte sandık’ olabileceğini aktardı.

Selvi’ye göre AKP, başörtüsü teklifi konusunda DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden destek bekliyor.