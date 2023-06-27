Şimdi Reuters düşünsün: İktidar medyası abonelikleri feshetti

İktidara yakın TürkMedya ve Albayrak Medya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında ‘rüşvet’ haberi yapan Britanya merkezli Reuters haber ajansıyla olan abonelikleri feshetti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters, ABD ve İsveç’te yolsuzlukla mücadele yetkililerinin, bir Amerikan şirketinin İsveç’teki iştirakinin rüşvet planlarıyla ilgili olarak Bilal Erdoğan’ın da adının geçtiği bir şikayeti incelediğini öne sürmüştü. Dün yayınlanan ajansın özel haberine göre şirket, ürettiği bir alkolmetrenin Türkiye’de pazar hakimiyeti sağlamasına Bilal Erdoğan’ın yardımcı olması halinde, on milyonlarca dolar komisyon ödemeyi taahhüt etti.

Abonelikler iptal

Bu haberin ardından AKP’li yöneticiler peş peşe açıklamalar yaparak Reuters’ı ‘yalan haber yapmakla’ suçlarken; iddiaları da reddetti.

Hükümete yakın medya grupları da boş durmadı. TürkMedya ve Albayrak Medya, Reuters’la olan abonelik sözleşmelerini feshettiklerini duyurdu.

TürkMedya’nın bünyesinde Akşam, Güneş, Star gazetekeri ve 24 TV, 360 ve TV4 gibi televizyon kanalları var. Albayrak grubunsa Yeni Şafak gazetesi ve TVNET televizyonunu bünyesinde bulunduruyor.