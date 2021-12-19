Bilal Erdoğan: Anketlerimizde çocukların yüzde 40’ı yurtdışına gitmek istiyor

Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı mütevelli heyeti başkanı kimliğiyle verdiği röportajda ‘itiraf etti’: “Anketler yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzde 40’ı ‘Yurtdışına gitmek ister misin?’ sorusuna ‘evet‘ diyor.

Hürriyet’ten Fatih Çekirge’nin bu akşam verilecek İlim Yayma Vakfı Ödülleri vesilesiyle konuştuğunu belirttiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan “İlk sıra ABD ve Almanya… Oysa gençlere bu ülkede çalışırsan kazanırsın fikrini yerleştirmek lazım… İlim Yayma Ödülleri ve bizim genel bakışımız böyle” dedi.

Türkiye’ye döndükten sonra kendine ‘Ülkem için ne yapabilirim’ diye sorduğunu anlatan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Karar verdim. Bütün hedefim, kültürümüzün ihya edilmesidir, insan yetiştirmektir… Geleneksel sporlarımızdan okçulukta da bu var. Üniversitede de bu var. Şimdi içinde bulunduğumuz bu müzik okulunda da bu var… İnsan yetiştirmek. Ona uğraşıyorum. Eğer bunu başarırsak Allah’ın izniyle Türkiye güçlü olur.”

‘Siyaset bugün var, yarın yok’

Siyasete dair düşüncelerini de aktaran Erdoğan şöyle konuştu: “Siyaset günlüktür biraz. Bugün var, yarın yok. Kendine göre istikrarsız dönemleri var. Dünyadan etkileniyor. Çok karmaşık, sofistike bir yapı siyaset… Ama sonuçta bir toplumu güçlü kılacak olan şey bana göre kültürdür. İlimdir. Kültür de gündelik kaygılarla olmuyor. Kalıcı olan, uzun soluklu olan bir iş”

İlim Yayma Ödülleri’nin de uzun soluklu bir çalışmanın başında olduğunu ifade eden Erdoğan “Mesela Nobel diyoruz. Öyle kurulduğu gün Nobel olmamış ki. 120 yıllık bir proje… Yıllarla, tecrübelerle oluşmuş. Biz de uzun soluklu bir programla başladık” dedi.

Mütevelli heyeti başkan vekili olduğu İbni Haldun Üniversitesi’ni kurarken de böyle düşündüğünü kendi üniversitesiyle kıyaslama yaptı: “Yani ben Harvard’da okudum. Harvard öyle bir günde olmamış ki… 400 yıllık bir okul. Geleneği var. Birikimi var. Bugün Türkiye’de geleneği olan üniversitelere bakın. Mesela İstanbul Üniversitesi her zaman İstanbul Üniversitesi’dir. Geleneği vardır.”