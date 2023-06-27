Yanardağ’ı tutuklayan hakim ‘yabancımız değil’

CANAN COŞKUN

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı tutuklayan İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimi Ramazan Çiçek ‘yabancımız değil.’

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TELE1’de yayınlanan programındaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Yanardağ, dün gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi’ne getirilmişti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda savcı Ebru Baran Celep’e ifade veren Yanardağ, savcının tutuklama talep etmesi üzerine Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmişti. İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimi Ramazan Çiçek de Yanardağ’ı ‘terör örgütü propagandası yapmak‘ suçlamasıyla tutuklamıştı.

Hâkimin kabarık sicili

Çiçek, ‘kara para aklama’ suçlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde soruşturulan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın Kasım 2020’de mal varlığına el konulması ve yurt dışına çıkış yasağını kaldıran hâkim.

Dahası, Çırağan Sarayı’nda cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından dövüldükten sonra ev hapsine alınan avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun soruşturmasında da yer almıştı Çiçek. Sürenoğlu, Nisan 2019’da ev hapsi kararına karşı itirazda bulunmuştu. Kararı İstanbul 1′ Sulh Ceza Hâkimliği’nin vermesi gerekirken hâkim izne ayrıldığı için yerine o dönem yine İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’ne bakan Ramazan Çiçek karar vermişti. Çiçek, Sürenoğlu’nun ev hapsi kararının kaldırılması talebini reddetmişti.

Şubat 2021’de de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Beyza Buldağ’ı Boğaziçi Dayanışması sosyal medya hesabını yönettiği iddiasıyla ve hesaptan Erdoğan’a yönelik olarak yayımlanan mektup nedeniyle ‘halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamalarıyla tutuklayan hakim de Çiçek’te.

Cumhuriyet gazetesi davasına baktı

Çiçek’in icraatleri de bununla da bitmiyor. Çiçek, Temmuz 2017’de başlayan Cumhuriyet gazetesi davasına bakan İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin üyesiydi. Çiçek, o dönem Cumhuriyet gazetesi yöneticisi avukat Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık, yazar Kadri Gürsel ve yayın yönetmeni Murat Sabuncu’nun tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyette yer aldı.

Fethullahçıları saklayanı tahliye etti

Çiçek, İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyetindeyken tepki çeken bir başka karara daha imza attı. Çiçek, Fethullahçı yapıya mensup hâkim Dursun Ali Gündoğdu ve savcı Sadrettin Sarıkaya’yı evinde saklayan ve aynı zamanda Gündoğdu’nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu’nu oy çokluğuyla tahliye eden hâkimlerden biriydi.

Yanardağ’ı ‘kaçma şüphesiyle’ tutukladı

Ramazan Çiçek, son olarak Merdan Yanardağ’ı sorgulayan hâkim olarak karşımızda. Çiçek, Yanardağ’ı sorguladıktan sonra ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutukladı. Çiçek, Yanardağ’ın ‘üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin olduğunu’ öne sürdü. Delillerin henüz tam olarak toplanmadığını savunan Çiçek, Yanardağ’ın kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğunu, bu nedenle adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını iddia etti.

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