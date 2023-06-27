CHP’li Tezcan: Yeni liderlik ihtiyacı var

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, genel başkandan başlayarak köklü bir parti reformuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

Değişime dair bir açıklama da daha önce parti yönetiminde yer alan ve Kılıçdaroğlu’na yakın olarak bilinen Bülent Tezcan’dan geldi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan Tezcan, “13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” dedi.

Tezcan şunları söyledi: ”Mesele bir suçlu ya da sorumlu arayışı değil. Sorunu bulup çözmemiz gerek. Bu çerçevede hepimiz kusurlu olabiliriz. Yüzde 50 kusurlu, yüzde 50 kusursuz olabiliriz. Mesele sorun nerede? Geçmişte nerede hata yapıldı meselesi orada önem taşıyor. Ama şimdi gelecekle ilgili şu çok somut ve herkes bunu söylüyor: Hiçbir şey olmamış gibi yürüyemeyiz. Ve bu süreçte önümüzdeki dönemde yeni yol haritası çizmek lazım. Şimdi bu yol haritası sadece taktiksel sorunları çözmeye mi odaklanacak. Yoksa parti stratejik olarak yeniden yapılanacak mı?”

Eski kurmay, artık kapasitesinin sonuna geldiklerini belirterek ”Yeni kapasite ikmali için önce yeni liderlik ihtiyacı var. Onu bir kere net söylememek, etrafından dolanmak demektir” dedi.