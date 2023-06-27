Bakan Özhaseki: Depremin maddi hasarı 100 milyar dolar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremlerden etkilenen 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması gerektiğini belirterek, maddi hasarın 100 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

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Bakan Özhaseki, AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. AA’nın haberine göre burada Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasarına ilişkin konuşan Özhaseki, “Mecburen yapı yasağı getireceğimiz yerler var. Bu, isteğe bağlı değil. Eğer bir yerde fay kırığı, fay hattı varsa ve hareketlilik her zaman mümkünse onun üzerine herhangi bir şekilde inşaya izin vermek hangi şartlarda olursa olsun deliliktir” dedi.

Depremin doğrudan 11 ili etkilediğini hatırlatan Özhaseki, depremlerden etkilenen bina, depo ve iş yerlerinin de olduğu 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu neredeyse Osmaniye, Adıyaman, Malatya büyüklüğünde 5-7 vilayetin yeniden, sıfırdan yapılması demek. Karşımıza çıkan maddi hasar rakamsal olarak ifade edilecek olursa 100 milyar dolar civarında. Bütün bunları karşılayabiliriz ayrı bir şey ama 50 binden fazla canımızı da toprağa verdik. Onun acısını unutmak hiç kolay değil.”

300 bin yapı bir senede teslim edilecek

Özhaseki, ihalesi yapılan bağımsız birimlere ilişkin de bilgi vererek, “Şu anda Bakanlık olarak 170 bin civarında bağımsız birimin ihalesini yaptık. Onlar devam ediyor. Bu sayı 300 bine çıkacak, bir sene içerisinde teslim edeceğiz” diye konuştu.