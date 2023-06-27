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Yaramazlara biraz batar!

AİHM, Türkiye’nin Berkin Elvan itirazını reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Berkin Elvan’ın ailesinin açtığı davada Türkiye’ye yönelik mahkumiyet kararına yapılan itirazı reddetti.

Berkin Elvan.

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin sıktığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 gün sonra henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Elvan’ın anne ve babasıyla iki kız kardeşi 2019’da Türkiye aleyhine AİHM’de dava açmıştı.


AİHM gerekçeli kararında, Berkin’nin ölümüyle ilgili Türkiye’de yetkililerin sorumlularla ilgili ‘etkili bir soruşturma yapmamasının’ insan hakları ihlali teşkil ettiği görüşüne varmıştı.

Türkiye, bu karara itiraz etmişti. Euronews Türkçe’nin haberine göre AİHM, Türkiye’nin davayı Büyük Daire’ye götürme talebinin reddedildiğini bildirdi.

Bu kararla birlikte AİHM’in ilgili dairesinin 7 Şubat’ta verdiği Türkiye aleyhine mahkumiyet hükmü kesinleşti.

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