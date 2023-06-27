Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan İranlı, sınır dışı edilebilir: İdam kararı var

Şişli’deki İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan beş kişi sınır dışı edilmekle karşı karşıya. Gözaltına alınanlardan İranlı mülteci, ülkesine gönderilmesi durumunda idam edilebilir.

Fotoğraf: Kaos GL

25 Haziran’daki Onur Yürüyüşü İstanbul Şişli’de yapılmış; yürüyüşü engellemek isteyen polis belirtilenlere göre 113 kişiyi gözaltına almıştı.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nin paylaştığı bilgiye göreyse, aralarında kayıtlı ve kayıtsız göçmen statüsü de bulunan İran, Libya, Rusya, Portekiz ve Avustralya’dan beş kişinin hala gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Kaos GL’nin aktardığına göre avukatlarına ve tedavi hakkına erişemeyen göçmenler arasında bacağından yaralanan bir kişinin de olduğu komite açıklamasında, “Doğru tedaviye ulaşamayan bu kişi, devlet kontrollü işkence koşulları altında hayatta kalmaya çalışmaktadır. Ülkelerine geri gönderilmesi durumunda hayatları güvende de olmayacak arkadaşlarımızın yakından takibinin yapılması için tüm kurumların desteğine ihtiyacımız var” dendi.

İdam kararı

Açıklamada gözaltına alınan ve sınır dışı edilmesi durumunda idam cezası alabileceği belirtilen bir İranlı mülteciye de dikkat çekildi. Açıklamanın devamı şöyle:

*İranlı olan arkadaşımızın İstanbul ilinde Uluslararası Koruma Statüsünde kayıtlı bir mülteci olduğunu, cinsel yöneliminden ötürü İran’a geri gönderilmesi halinde hakkında idam kararı verileceğini biliyor ve bundan ötürü oldukça endişeliyiz.

*Bu arkadaşımız tüm ailesi ile birlikte menşei ülkelerinde gördükleri işkenceler ve can güvenlikleri tehlikesinden ötürü 2013 yılından beri Türkiye’ye sığınmış olan mülteciler. Mültecilik iddiaları da kabul görmüş olan bu arkadaşımız şu an Tuzla Geri Gönderme Merkezinde tutuluyor ve iletişimimiz tamamen kopmuş durumda. Hakkında nasıl bir işlem yapıldığını veya yapılacağını bilmiyoruz.