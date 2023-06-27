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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Şimşek: Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğini vurguladı.

Fotoğraf: AA

Şimşek, sosyal medya hesabından, Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) stopaj desteğinin uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu.


Şimşek, paylaşımında, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş, kademeli olarak devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Rezervleri daha da güçlendirmek için Türkiye’ye ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Şimşek, “Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz” dedi.

KKM’de stopaj desteği sürecek

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Akşam Postası / 27 Haziran 2023

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