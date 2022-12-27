Akşam Postası / 27 Aralık 2022

Ali Babacan ‘çoklu aday’ istemiyor: İkili görüşmelerde isimler zikrediliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çoklu adayla seçime gidilmemesi gerektiğini savunarak, 2018’de muhalefetin kaybettiği seçimi hatırlattı.

ADF’ye tarih ayarı: Erken seçim için ‘ilk somut işaret’ mi?

Gazeteci Murat Yetkin, 28-30 Nisan’da yapılması planlanan Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) altı hafta öne çekilerek 10-12 Mart’a alınmasını erken seçim için ‘somut bir işaret’ olarak değerlendirdi.

Erdoğan, iptal edilen bütçe yetkisiyle 310 milyar lira ödenek artırmış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği maddeyi kullanarak 310,8 milyar lira ödenek artırdığını söyledi.

Deniz Poyraz’ın katili Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet

HDP İzmir il binasına saldırarak Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve dokuz yıl hapis cezası verildi.

Pazarcının bıçak çektiği Tanju Özcan, lafı PKK’ya getirdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bıçaklı saldırıya uğradığını söylerek şunları kaydetti: “Gün geldi FETÖ’cüler tehdit etti, gün geldi PKK’lılar ölüm listelerine aldılar. Bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Ama bunların boyutları çok artmaya başladı.”

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 29 zam

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 29 zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.

Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel’in otopsi raporu çıktı

Halk TV’nin web sitesi halktv.com.tr’de YouTube Koordinatörü olarak görev yapan Uğur Yanıkel’in düşmeye bağlı bel omurunun kırıldığı ve aort damarının yırtıldığı öğrenildi.

Hürriyet, Berat Albayrak’ı bir kez daha hatırlattı

Hürriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz ‘müjdesi’ sonrası eski bakan Berat Albayrak’ı hatırlatarak, keşifte onun da imzasının bulunduğunu yazdı. Hürriyet, benzer bir haberi 10 gün önce de yapmıştı.

Taksiciler başkanı Eyüp Aksu yüzde 40 zammı yetersiz buldu

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplu ulaşımla beraber taksilere yapılan zammı yetersiz bulduklarını belirterek “Tekrar zam talebinde bulunacağız” dedi.

Sağlık teknisyeni de ‘sahte’ çıktı: Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış

Son zamanlarda ortaya çıkan ‘sahte doktorlar’a ‘sahte teknisyen’ de eklendi. Van’da 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.’nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Yeni Twitter olmak için yarışan altı platform

Twitter CEO’su Elon Musk’ın politikaları platformda belirsizlikleri artırırken kullanıcılar bir süredir alternatif arayışında. Bloomberg altı platformu öne çıkardı.