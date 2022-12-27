İmamoğlu için ‘Bizim Tayyip’ deyince ihraç edildi, mahkemeyle CHP’ye geri döndü

CANAN COŞKUN

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a benzettiği yazısı gerekçe gösterilerek parti üyeliğinden çıkarılan Turgay Eminoğlu, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, toplantı yeter sayısı olmadan alındığına hükmettiği kararı iptal etti.

CHP’li üye İmamoğlu için ‘Bizim Tayyip’ diye yazdı. (İBB)

CHP Beylikdüzü ilçe teşkilatı üyesi mali müşavir Turgay Eminoğlu, aynı zamanda Damga, İstanbul Sakinleri ve Beylikdüzü Sakinleri gazetelerinde de köşe yazarlığı yapıyor. Eminoğlu’nun İstanbul Sakinleri ve Beylikdüzü Sakinleri gazetelerinde 1 Kasım 2021’de yayımlanan ‘Bizim Tayyip’ başlıklı yazısı parti üyeliğinden çıkarılma sürecini başlattı.

İmamoğlu’nun yeğeni başvurdu

Yazının yayımlanmasından sonra CHP İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan, Eminoğlu’nun İmamoğlu ve CHP’nin kurumsal kimliğine alenen hakarette bulunduğu iddiasıyla başvurdu. Beylikdüzü ilçe başkanlığı da Eminoğlu’ndan savunma istedi. İmamoğlu, 2018”de paylaştığı bir fotoğrafta İnan’ın yeğeni olduğunu söylemişti.

Şikayet daha sonra il yönetimine taşındı. CHP İstanbul il yönetimi 18 Ocak’ta Eminoğlu’nu disiplin kuruluna sevk etti. Kurul, 4 Mart’ta Eminoğlu’nu sözlü savunmaya çağırdı. Kurulun iddiası Eminoğlu’nun parti tüzüğünün 68/1-b maddesinde düzenlenen ‘partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ hükmünü ihlal ettiğiydi. Suçlamaya dayanak gösterilen yazının ilgili bölümü şöyle:

“Ekrem İmamoğlu İBB adayı olduğunda camide yarım yamalak Yasin okuyup, PR adına takiyenin dibine vurunca, bir kadim dostum ‘Bu da bizim Tayyip’ demişti. Ben de ‘Vallahi sadece Tayyip olsa iyi! Üstüne bolca İ.Melih, bir tutam da Sarıgül ekle, tamamdır’ diye yanıt vermiştim. Dostuma şunu da dedim. ‘İBB Başkanlığı’nı kazanırsa, Melih nasıl AKP ve Ankara’nın başına bela olduysa, bu da, tıpkı Sarıgül gibi CHP’nin başına bela olacak’ demiştim. Yanılmadığımı şimdi daha net görüyorum.”

Tehdit iddiası

Eminoğlu, sözlü ifadesinde yazısının normalde İstanbul Sakinleri isimli gazetede ve gazetenin sitesinde yayımlandığını belirterek, şunları söyledi:

“İlçe başkanı Taşkın Özer, 10 Kasım 2021‘ günü’de gazetenin sahibi Kansu Erdan’ı tören yerinde baş yazarıyla birlikte tehdit etmiştir. Bunun üzerine bana ait yazı bu gazeteden kaldırılmıştır. Sonrasında ise daha az okuyucuya sahip olan Beylikdüzü Sakinleri isimli sitede yayımlanmaya başlamıştır. Ben aynı zamanda bu yazıyı kendi Twitter adresimden de yayımlamış bulunmaktayım. Yazının içeriği doğrudur ve bana aittir. Yazının içeriğine hala katılıyorum ve hepsi belgelidir. Yazdıklarım parti mensubu kimliğimle değli basın mensubu kimliğimle yazılmıştır. Basın özgürlüğü kapsamındadır. Hakkımda herhangi bir suç duyurusu veya tekzip yapılmamıştır.”

‘İmamoğlu’nu töhmet altında bıraktı’

İl disiplin kurulu da Erdoğan’ın eylemleri ve söylemleriyle CHP’ye, genel başkana, tüm yöneticilere açık husumet beslediğini, CHP’nin tüm kademeleriyle Erdoğan’ın ülkenin günümüzde yaşadığı sorunlara birinci derecede neden olduğunu kabul ettiğini belirtti. Kurulun kararında şöyle dendi:

“Bahsi geçen şahsın kişilik olarak partimiz kamuoyu nezdinde en olumsuz intibaya sahip kişi olması göz önüne alındığında, şikayetlinin Ekrem İmamoğlu’nu bahsi geçen şahısla benzeştirmesinin kişilik olarak Ekrem İmamoğlu’nu önceden düşünülmüş, tasarlanmış ve kaleme dökülmüş bir yazı ile ağır töhmet altında bıraktığı, bu nedenle de şikayetlinin açıkça disiplin suçu işlediği anlaşılmıştır.”

‘Ekrem beyle görev yaptık’

Eminoğlu, il disiplin kurulunun kararına itiraz edince, şikayet dosyası bu defa da Yüksek Disiplin Kurulu’nun önüne gitti. Yüksek disiplin kurulunda da savunma yapan Eminoğlu, “Ekrem beyi benden iyi tanıyan yoktur, beraber görev yaptık ve yönetim kurulu görevimden istifa ettim. Bu partimi savundum. Kendisi genel başkanımı engellemeye çalışıyor. Ben de bu davranışlarını eleştirdim” dedi. Yüksek disiplin kurulu da il disiplin kurulunun ‘kesin çıkarma’ kararını onadı.

Eminoğlu, bu gelişmelerden Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde parti kararının iptal edilmesi için dava açtı. Eminoğlu’na göre, dokuz kişiden oluşan il disiplin kurulunun en az altı kişiyle toplanıp karar vermesi gerekiyordu, ancak kendi olayında beş kişiyle karar verilmişti. Ankara 13’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi de 16 Aralık’ta davayı karara bağladı. Mahkeme, Eminoğlu’nun gerekçesini haklı bularak partinin hakkında verdiği kararı ‘kesin’ olarak iptal etti.