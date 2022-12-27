Taksiciler başkanı Eyüp Aksu yüzde 40 zammı yetersiz buldu

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplu ulaşımla beraber taksilere yapılan zammı yetersiz bulduklarını belirterek “Tekrar zam talebinde bulunacağız” dedi.

Eyüp Aksu. Fotoğraf: AA

Bugün, UKOME kararıyla beraber İstanbul toplu taşıma ve taksi fiyatlarına zam yapıldı.

Taksi açılış ücreti 12,65 TL, kısa mesafe 40 TL oldu. Kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL’den 8,51 liraya çıktı.

DHA’nın aktardığına göre Aksu, zammı yetersiz bulduklarını ve bu nedenle yeniden zam isteyeceklerini söyledi.

Aksu, başlıca şunları dedi:

* Toplantıda en az yüzde 50 oranında zam teklifinde bulunduk. Maalesef komisyonun kararıyla bu oranda yapılmadı.

* Giderlerimize araç fiyatları, işçilik, yedek parça, yakıt fiyatları gibi, yaklaşık yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı. Vatandaşı da düşünerek, komisyon bu talebimizi uygun görmedi. Şimdi, 28 lira olan açılış ücreti 40 lira oldu.

* Oran açısından yüzde 42,86’ya tekabül ediyor. Bekleme, 67,20 liraydı, 100,80 oldu. Bekleme ücretine yaklaşık yüzde 50 oranında zam yapıldı. Kilometre 6,30’du, 8,51 oldu. Yüzde 35 oranında zam yapıldı. Bu üç kademeyi ortalamaya vurursanız yüzde 40 oranında zam yapıldı. Yani biz yüzde 50’de ısrar ettik ama, yüzde 40 oranında zam yapıldı.