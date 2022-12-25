Bloomberg, Türkiye’nin ‘yeni yıldızlarını’ dünyaya tanıttı

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, Türkiye’nin ‘umulmadık’ yeni yıldız yüzlerini dünyaya tanıttı: Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Gıda Perakendecileri Derneği’nin eski başkanı Galip Aykaç, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar.

Fotoğraflar: AA/Twitter

Bloomberg ajansı, hükümetin politikaları nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin, bazı beklenmedik kişileri üne kavuşturduğunu yazdı.

Tekelci

Özgür Aybaş

Bunlardan ilki Özgür Aybaş.

Tekel bayisi sahibi Aybaş’ın Twitter ve Instagram’da toplamda 100 bine yakın takipçiye ulaşmasının basit bir nedeni var; içki ve sigaradaki fiyat artışlarını önceden haber veriyor.

Özgür Aybaş, ‘popüler biri olduğunu daha tam idrak edemediğini’ söylüyor. İnsanların selfie çektirmek için ona yanaştığını, üniversite öğrencilerinin burs bulmak için yardım istediğini anlatıyor.

46 yaşındaki Aybaş, dağıtıcı firmalardan yeni fiyat listelerini alır almaz sosyal medyada paylaşıyor. Bunu ‘sivil itaatsizlik’ olarak tamınlayan Aybaş, ceza bile yemişti. Zamları artık ceza yemeden duyurmaya çalışan Aybaş, son olarak viskiye yüzde 12 zam geldiğini bilmeceli bir paylaşımla anlatmıştı.

Taksici

Eyüp Aksu (AA)

İkinci isim taksici Eyüp Aksu.

İstanbulda yaşayanların yağmur yağdığında taksi bulamadığını, diğer günlerde de taksicilerin onları almadığını hatırlatan Bloomberg, sektörün yüzü konumuna gelen Aksu’nun yurttaşların öfkesine karşı göğüs germesi gerektiğini yazdı.

16 milyonluk bir şehirde 18 bin taksinin çok az olduğunu kabul eden 47 yaşındaki Aksu, asıl sorunun yüksek enflasyon olduğunu söylüyor.

‘Dünyanın en pahalı yakıtını kullanıp en düşük yol ücretini verdiklerini’ söyleyen Aksu, “Belediye başkanı toplu taşımayı halledemiyor, taksiler ucuz olduğu için de herkes kullanmak istiyor” diyor.

Taksi ücretlerinin en az yüzde 50 artırılması gerektiğini söyleyen Eyüp Aksu, hatta yüzde 100 artışın ancak kayıplarını telafi edebileceğini belirtiyor.

Aksu, elektrikli scooterlara da çatarak, “Tıpkı Uber gibi yasa dışı” diyor.

Marketçi

Galip Aykaç (AA)

Üçüncü isim BİM CEO’su Galip Aykaç.

30 Kasım’daki Gıda Perakendecileri Derneği’nin toplantısında kürsüye çıktığında kimse ondan zehir zemberek açıklamalar beklemiyordu ama o, fiyatların artmasında zincir marketleri hedef gösteren iktidara seslenerek, “Biz bu ülkenin temel taşlarıyız, bu temel taşları yerinden oynatmaya da bunların güçleri yetmez” demişti.

AKP iktidarında serpilip büyüyen BİM, şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefine oturdu.

Zincir marketlerin ‘algı operasyonu’na maruz kaldığını savunan Aykaç, baskılar sonucu dernek başkanlığından istifa etmek zorunda kaldı.

Ancak istifası da yetmedi, siyasetçiler ve hatta mafya tarafından tehdit edildi.

Ekmekçi

Cihan Kolivar (AA)

Son isimse Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar.

“Ekmek aptal toplumların gıdasıdır. Bizim toplum ekmekle doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor“ dedikten sonra gözaltına alınıp ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret’ten tutuklanan 66 yaşındaki Kolivar daha sonra serbest bırakıldı.

Kolivar, “Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil” sözleriyle de hafızalara kazındı.

Cihan Kolivar’a göre ekmek fiyatları bölgesel komitelerce belirlenmeli ve kayıpları telafi etmek için en azından yüzde 50 zamlanmalı.