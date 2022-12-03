Eyüp Aksu: UKOME’de kabul edilen taksi teklifini yargıya taşıyacağız

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında kabul edilen ‘taksi teklifini’ yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Eyüp Aksu. Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi 30 Kasım’da kabul edilmişti. DHA’nın aktardığına göre, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Kararla birlikte taksicilerin ekmeği ile oynandığını savunan Aksu şunları dedi: “M plakalı minibüsler toplu taşıma aracıdır. Taksi olarak kullanılamaz. Hukuka aykırıdır. Geçen sene de böyle bir dönüşüm yaptılar. Bu dönüşümü biz yargıya taşıdık. Yargının verdiği kararla aldıkları karar iptal oldu. Maalesef kararı uygulamadılar. Bu kararı uygulamadıkları için suç duyurusunda bulunmuştuk. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir örnek yok. Bu bir hak gaspıdır. Kesinlikle haksız zenginleşmedir. Taksici esnafının ekmeği ile oynadılar. Bu konuyu tekrar yargıya taşıyacağız. Güvenli taksi dedikleri şu, engelli erişimine uygun, 8+1 kapasitede ve üç yıl boyunca satılamaz olacaklar. Aslında fark eden hiçbir şey yok. Güvenlik konusunda, İstanbul’daki bütün taksilerde ‘itaksi’ uygulaması, kameralar var. Bütün yetkiler İBB’de. Yeni dönüşecek taksiler güvenli, eskiler güvensiz demek çok yanlış.”