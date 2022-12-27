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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 29 zam

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 29 zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda toplu taşımaya zam kararı alındı.


Aylık bilet artık 777 TL

Yapılan zamla elektronik bilet ücreti 9,90 TL’ye çıktı. Öğrencilerse artık 4,83 TL ödeyecek. Abonman ücreti 777 TL, öğrenci abonmanı 140 TL oldu. 

Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL çıktı. Metrobüste en uzun mesafe ücretiyse 14,69 TL oldu.

Takside kısa mesafe 40 TL

Böylelikle taksi açılış ücreti 12,65 TL, kısa mesafe 40 TL oldu. Kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL’den 8,51 liraya çıktı

Minibüs ücretlerindeyse yeni tarife indi-bindi 7 TL, öğrenci 5 TL.

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