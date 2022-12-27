İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 29 zam yapıldı. Servis ücretlerine ise yüzde 19,95 zam kararı çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda toplu taşımaya zam kararı alındı.
Aylık bilet artık 777 TL
Yapılan zamla elektronik bilet ücreti 9,90 TL’ye çıktı. Öğrencilerse artık 4,83 TL ödeyecek. Abonman ücreti 777 TL, öğrenci abonmanı 140 TL oldu.
Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL çıktı. Metrobüste en uzun mesafe ücretiyse 14,69 TL oldu.
Takside kısa mesafe 40 TL
Böylelikle taksi açılış ücreti 12,65 TL, kısa mesafe 40 TL oldu. Kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL’den 8,51 liraya çıktı
Minibüs ücretlerindeyse yeni tarife indi-bindi 7 TL, öğrenci 5 TL.