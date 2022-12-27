Yeni Twitter olmak için yarışan altı platform

Twitter CEO’su Elon Musk’ın politikaları platformda belirsizlikleri artırırken kullanıcılar bir süredir alternatif arayışında. Bloomberg altı platformu öne çıkardı.

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Bloomberg’den Tim Culpan’ın derlediği platformlar şöyle:

* Mastodon: Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla ünlenen Mastodon, merkezsiz ve sansüre karşı sistemiyle biliniyor. Yine de eleştirilenler yönleri yok değil. Mastodon’da aslında birçok sunucu var bir sunucuda yazılan diğer sunucuda görülemeyebilir. Her bir sunucu farklı kişiler tarafından yönetiliyor ve sunucular arası kurallar farklı olabiliyor.

* Post: Kurucusunun deyimiyle ‘özgürce tartışmayı’ odağa koyan bir sosyal medya platformu Post. Mastadon’dan daha merkezi olan Post, kullanıcı sayısının artmasıyla Twitter’a benzer bir içerik denetim modeline gideceği tahmin ediliyor. Yine de Twitter’a alternatif olma özelliğini taşıyor.

* Koo: Twitter’a en yakın ‘klon’ olan Koo, Hindistan’da yaygın. Hindistan hükümeti, hükümetin ‘terörizmle mücadele’ kapsamında sosyal medyayı kontrol etmek istemesiyle Twitter’la ters düşmesinden sonra Koo, Hindistan’da popüler hale gelmişti. Koo, mevcut tweetleri buraya aktarmanıza olanak sağlıyor.

* T2.Social: Orijinal Twitter formülüne ulaşmak isteyen T2.Social, insanların Twitter’ı terk etmesiyle ortaya çıktı. Henüz yolun başında olan platformun şu an sadece yaklaşık 100 üyesi var.

* Substack: E-posta bülten hazırlanmasına olanak veren Substack, aslına bakılırsa Twitter’ın özelliklerini sunmuyor. Yine de epey ilgi görüyor. Şimdilik Twitter’a evrilmeyeceği tahmin edilen Substack, belirli bir süre kullanıcıları kendinde tutabilir.

* Truth Social ve Hive: Twitter’daki hesabı kapatıldıktan sonra ABD’nin eski başkanı Donald Trump tarafından kurulan platform, Twitter’ın sunduğu olanakları ne ölçüde sunabilir konusu bir soru işareti oluşturuyor.