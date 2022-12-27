Erdoğan, iptal edilen bütçe yetkisiyle 310 milyar lira ödenek artırmış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal ettiği maddeyi kullanarak 310,8 milyar lira ödenek artırdığını söyledi.

Erdoğan, iptal edilen yetkiyle 380,8 milyar lira ödenek artırmış. (AA)

CHP’lilerin başvurusunu değerlendiren AYM, AKP ve MHP’nin oylarıyla Erdoğan’a 23’üncü ek maddeyle tanınan bütçeye ödenek artırma yetkisini oy birliğiyle iptal etti.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan hükümde, ek 23’üncü maddenin “2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan genel bütçe gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye cumhurbaşkanı yetkilidir” cümlesinin tümden AYM içtihadına aykırı olduğu vurgulandı.

Kararın ardından Twitter adresinden bir mesaj paylaşan Özel, şu bilgileri paylaştı: “Anayasa Mahkemesi, Tayyip Erdoğan’a anayasaya aykırı olarak verilen ödenek artırma yetkisini iptal etti. Erdoğan, bu yetkiyi kullanarak 310,8 milyar TL ödenek artırmıştı. Anayasayı ve hukuku bu kadar ayaklar altına alan bir iktidar gelmedi bu ülkeye!”