Vahim bilanço: Üç yılda 13 bin 557 doktor kamudan istifa etmiş

Üç yılda yaklaşık 14 bin doktor kamudan istifa etmiş. Vahim bilanço, sağlık bakanının bir soru önergesine verdiği yanıtta ortaya çıktı.

11 ayda 2 bin 417 doktor da yurt dışına gitmek için başvurmuş. Fotoğraf: Unsplash

Koca’nın soru önergesine verdiği yanıtı CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin Tele 1’de katıldığı programda açıkladı.

Koca’nın yanıtına göre 1 Ocak 2020’den bu yana 13 bin 557 doktor kamudan istifa etmiş.

Yüzlerce doktor da gidici

Şahin şunları söyledi: “35 aya böldüğümüzde her ayda 400 (yaklaşık) hekimin istifa ettiği ortaya çıkıyor. Bu hekimlerimizin kaçının yurt dışına gittiğini de yapılan araştırmalardan görebiliriz. 11 ayda 2 bin 417 hekim yurt dışına gitmek için başvuru yaptı. Her ay 220 hekimi yurt dışına kaybediyoruz.”

Erdoğan ‘yol vermişti’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 9 Mart’ta Beştepe’de yaptığı konuşmada sözü doktorlara getirerek şunları söylemişti: “Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar. Samimi konuşuyorum. Dost acı söyler. Bu hastaneleri inşa eden biziz. Doktorları okutan yetiştiren devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi. Az para veriyormuşuz. Sordum en az alan ne alıyordur 8-9 bin, en çok alan ne alıyordur 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha büyük paralar verdiği için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz. Doktorluk gibi aziz bir mesleği sadece paraya bina etmek, dayamak herhalde pek de insanı değildir.”