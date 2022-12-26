Hekimler beyaz önlüklerini Koca’nın hastanesinin önüne bırakacak

Hekimler, serbest meslek haklarına kısıtlama getiren yönetmelik değişikliklerini yarın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurduğu Bağcılar’daki Medipol Mega Hastanesi önüne beyaz önlüklerini bırakarak protesto edecek.

Fahrettin Koca. (AA)

Hekimlerin serbest çalışma, hastaların hekim seçme özgürlüğünü engelleyen ‘Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelikleri’ndeki değişiklik 6 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Serbest hekimlerin çalışmasına müdahale, özel hastane yönetmeliği üzerinden yapıldı. 6 Ekim’de yayımlanan iki yönetmelikteki değişikliklere göre özel hastane veya tıp merkezinin boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecek. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalamak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekimle sözleşme yapılamayacak. Ayrıca birtakım kurallar daha getirilmek isteniyor. Bu kurallara aykırı hareket eden muayenehane hekimleri, özel hastane ve tıp merkezleri için de para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları getirildi.

Yönetmeliklerle düzenlenmek istenen, herhangi bir kamu, özel ya da üniversite hastanesinin kadrosu yerine muayenehanesinde serbest çalışan, büyük çoğunluğu cerrah yaklaşık yedi bin (dört bini İstanbul’da) hekim. Yukarıdaki kotaların uygulanması halinde bunların sadece 500’ü ameliyatları ve yatırarak hasta takipleri için hastanelerle sözleşme yapabilecek. Diğerlerinin hastanelerdeki doğumlara girmeleri, ameliyatlarını yaptırmaları, hastalarını yatırarak takip etmeleri ve sair tüm işlemleri engelleniyor. Ayrıca serbest çalışan hekimlerden, hastalarının tüm sağlık verilerini kimlikleri açık şekilde e-nabız sistemine yüklemeleri isteniyor.

Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve hekimlerin açtığı davalar sürse de bakanlık henüz yönetmelik konusunda geri adım atmadı.

Üç aydır toplantılar, ortak bildiriler, açıklamalarla seslerini Bakan Koca’ya duyurmaya çalışan hekimler bu kez kurduğu ve yöneticiliğini yaptığı hastanenin önüne gidecekler. Söz konusu değişikliğin sadece zincir hastane patronlarıyla ve şehir hastanelerinin sahipleri müteahhitlere yaracağını öngören hekimler, beyaz önlüklerini hastane kapısına bırakacak.