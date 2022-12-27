Koca’nın hastanesindeki eyleme polis engeli: Hekimler beyaz önlük bıraktı

MESUDE ERŞAN

Hekimler serbest meslek haklarını kısıtlayan yönetmelik değişikliklerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurduğu İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki Özel Medipol Mega Hastanesi önüne beyaz önlüklerini bırakarak protesto etti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan’ın içinde bulunduğu araç yolda durduruldu. Polis hekimlerin basın açıklaması yapmasını engelledi.

Hekimlere polis engeli. (Twitter)

Hekimlerin serbest çalışma, hastaların hekim seçme özgürlüğünü engelleyen ‘Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmelikleri’ndeki değişiklik 7 Ocak’tan itibaren uygulanacak.

Yönetmelikler hastanelerden ziyade, muayenehanesinde serbest çalışan, büyük çoğunluğu cerrah yaklaşık yedi bin (dört bini İstanbul’da) hekimi ilgilendiriyor. Kotaların uygulanması halinde bunların sadece 500’ü ameliyatları ve yatırarak hasta takipleri için hastanelerle sözleşme yapabilecek. Diğerlerinin hastanelerdeki doğumlara girmeleri, ameliyatlarını yaptırmaları, hastalarını yatırarak takip etmeleri ve sair tüm işlemleri engelleniyor. Ayrıca serbest çalışan hekimlerden, hastalarının tüm sağlık verilerini kimlikleri açık şekilde e-nabız sistemine yüklemeleri isteniyor.

Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve hekimlerin açtığı davalar sürse de bakanlık henüz yönetmelik konusunda geri adım atmadı.

Koca eylem sabahı ‘Dengeleri kuracağız’ dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlerin bu eylemlerinin sabahında, üç aydır çözüm bekleyen konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin toplantılarda karşılıklı ele alındığını ve kamunun ihtiyacının belirlendiğini söyledi. Koca açıklamasına, “Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak’tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek” diye devam etti. Serbest hekimlerin çalışmasına müdahale, özel hastane yönetmeliği üzerinden yapıldı.

6 Ekim’de yayımlanan iki yönetmelikte yapılan değişikliklere göre özel hastane veya tıp merkezinin boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecek. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekimle sözleşme yapılamayacak. Bu kurallara aykırı hareket eden muayenehane hekimleri, özel hastane ve tıp merkezleri için de para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları getirildi.

Polis geceden itibaren durdurmaya çalıştı

Polisler dün gece dört, sabah da bir kez Nergis Erdoğan’ı arayarak hastanenin bulunduğu Bağcılar Kaymakamlığı’nın her türlü açıklamayı, eylemi yasakladığını, hastaneye gitmemelerini söyledi.

Hekimler hastane önünde toplanırken, hastaneye birkaç metre kala Nergis Erdoğan ve odadan hekimlerin bulunduğu araç polis tarafından durduruldu. Hastaneye yürüyerek dahi gitmeleri engellenmeye çalışıldı. Erdoğan ve beraberindekiler hastaneye polis nezaretinde gidebildi. Hastaneye gelen hekimler, önlüklerini hastane bahçesine bıraktılar ve söz konusu düzenlemenin geri çekilmesini talep ettiler.

Basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyince, Cağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası’na geçildi. Burada yapılan basın toplantısında odanın Özel Hekimlik Komisyonu’ndan Dr. Hasan Oğan basın bildirisini okudu.