ADF’ye tarih ayarı: Erken seçim için ‘ilk somut işaret’ mi?

Gazeteci Murat Yetkin, 28-30 Nisan’da yapılması planlanan Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) altı hafta öne çekilerek 10-12 Mart’a alınmasını erken seçim için ‘somut bir işaret’ olarak değerlendirdi.

Yetkin’e göre foruma katılacak dünya siyasetinden önemli isimler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına ‘hizmet edecek.’

Erdoğan’ın erken seçim adımı ADF. (AA)

Normal tarihi 18 Haziran olan seçimin, erkene alınacağı kulislerde daha sık konuşulmaya başladı. AKP’li yetkililer ara ara tarihler de vermeye başladı.

Kulislerde erken seçim için en çok nisan sonu mayıs ortası dönem öne çıksa da Erdoğan henüz somut adım atmamıştı.

Yetkin Report’ta yazan gazeteci Murat Yetkin, 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılması gereken Antalya Diplomasi Forumu’nun yaklaşık altı hafta öne çekilmesini ‘erken seçim için somut bir adım’ olarak değerlendirdi.

Bu adımla, kulislerde konuşulan erken seçim tarihinden önce yapılacak foruma dünya siyasetinden önemli isimlerin katılması bekleniyor. Son dönemde dış politika hamlelerini seçim propogandası olarak da kullanan Erdoğan’ın forumdaki ortamı da seçim kampanyasında değerlendirmesi bekleniyor.

‘Seçim kampanyasına hizmet’

Yetkin’in yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

*Her yıl martta yapılan Antalya Diplomasi Forumu (ADF) bu yıl 21-23 Nisan tarihlerine gelen Ramazan Bayramı sonrasına bırakılmıştı.

*Böylece 18 Haziran seçimleri öncesinde dünya siyasetinin önemli isimlerinin Türkiye’ye gelişi Erdoğan’ın seçim kampanyasına da hizmet etmiş olacaktı. Hatırlanacağı gibi bu yıl 10 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ADF çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde buluşmuştu.

‘Turizm sezonu biliniyordu’

*Bazı kaynaklar ADF’nin öne alınmasını nisanda turizm sezonunun başlamasına ya da Ramazan’a bağlamaya çalışsalar da bu geçerli değil; ADF nisan sonuna planlanırken zaten Ramazan ve bayramın geçmesi amaçlanmıştı, turizm sezonu da biliniyordu. Geriye ADF’nin seçimlerin 18 Haziran öncesine alınması ihtimali düşünülerek öne alındığı gerekçesi kalıyor.