Hürriyet, Berat Albayrak’ı bir kez daha hatırlattı

Hürriyet gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın doğalgaz ‘müjdesi’ sonrası eski bakan Berat Albayrak’ı hatırlatarak, keşifte onun da imzasının bulunduğunu yazdı. Hürriyet, benzer bir haberi 10 gün önce de yapmıştı.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Albayrak, Kasım 2020’de Instagram’dan sağlık sebepleri nedeniyle Hazine ve Maliye bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Albayrak daha önce de enerji bakanlığı yapıyordu.

Hürriyet, 16 Aralık’taki haberinde, Silivri’deki gaz depolama tesisine giden sürecin Albayrak’ın 6 Nisan 2017’deki konuşmasıyla başladığını yazmıştı. Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin açılışını yapıyordu.

Haberde Albayrak’ın sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına yer verilmişti.

Erdoğan’ın dünkü ‘doğalgaz’ müjdesi sonrası Hürriyet, Albayrak’ı yeniden vitrine aldı. Erdoğan’ın dün yaptığı açıklamaların yer aldığı haberde Albayrak’ın geçmiş demeçleri kendine 10 gün önceki gibi yer buldu.

Albayrak son olarak ‘Burası Çok Önemli! – Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye’ isimli bir kitap çıkarmıştı.