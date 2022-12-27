Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışını yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Putin. (Reuters)

Putin imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı.

Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde petrol sevk edilmeyecek.

Petrol sevkiyatı yasağının 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara yalnızca Putin’in özel izniyle petrol sevk edilebileceği yazıldı.

Kararnameye göre petrol ürünlerine sevkiyat yasağınaysa Rusya hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Aralık’ta tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti.