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Yaramazlara biraz batar!

Rusya Merkez Bankası’na göre petrole tavan fiyatı kararı ‘yeni ekonomik şok’

Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya petrolüne yönelik yeni yaptırım ve tavan fiyat uygulamasının, ülkedeki ekonomik faaliyetleri önemli oranda azaltabileceğine dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan ‘Eğilimler ne anlatıyor?’ başlıklı raporda, kısmi seferberliğin, Rusya ekonomisi için ekim ortasında ve kasım başında kısa süreli düşüş kaydettiği belirtildi.


AA’nın haberine göre kasımın ikinci yarısında ekonominin genel olarak tekrar istikrarlı bir sürece girdiği bilgisine yer verilen raporda, bunun ana nedeni olarak devletin verdiği sipariş desteklerine işaret edildi.

Raporda, petrole tavan fiyatı kararınınsa Rusya ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

AB’nin yeni adımlarının ekonomide şok yaratabileceğine işaret edilen raporda, “Rus petrolüne yönelik Avrupa’nın yaptırımları ve tavan fiyat uygulaması, Rusya’daki ekonomik faaliyeti önemli oranda azaltabilecek yeni ekonomik şoklar arasında ön plana çıkıyor” dendi.

Ne olmuştu?

AB ülkeleri 2 Aralık’ta, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık’tan itibaren de Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulayacak.

Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıklamıştı.

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Akşam Postası / 7 Aralık 2022

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