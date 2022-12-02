AB’nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına ABD’den destek

Reuters’a konuşan kaynaklara göre Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeyi reddetti. Kaynakların aktardığına göre Şam hükümeti Erdoğan’ın olası bir görüşmeyi ‘seçim hamlesi’ olarak kullanacağını düşünüyor: “Niye bedavadan seçim kazandırılsın ki?”