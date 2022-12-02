AB’nin Rus gazına tavan fiyat uygulamasına ABD’den destek

Beyaz Saray, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladı.
AB ülkeleri bugün, Rusya’dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.
Zoom üzerinden muhabirlere konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bu karara destek verdi.
AA’nın haberine göre Kirby, Biden’ın daha önce bu konuda teşvikte bulunduğunu belirterek tavan fiyat uygulamasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş kabiliyetini azaltacağına inandıklarını söyledi.
Kirby, “AB’li ortaklarımızın bu konudaki adımını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullanarak tavan fiyat uygulamasını her zaman desteklediklerini kaydetti.