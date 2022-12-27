Sağlık teknisyeni de ‘sahte’ çıktı: Üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış

Son zamanlarda ortaya çıkan ‘sahte doktorlar’a ‘sahte teknisyen’ de eklendi. Van’da 11 yıldır sağlık teknisyeni olarak görev yapan A.İ.’nin lise diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Sahte sağlık teknisyeni üniversite hastanesinde 11 yıl çalışmış

DHA’nın aktardığına göre A.İ., Bursa’dan aldığı Sağlık Teknik Lisesi diploması ile müracaata bulunarak 11 yıl önce Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde 4B statüsünde sağlık teknisyeni olarak işe başladı.

Görev yaptığı süre boyunca evrak takip ve kayıt işlemlerinde bulunan ve zaman zaman laboratuvar sonuçları alıp ilgili bölümlere taşıyan A.İ.’nin sahte kullandığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine hastane yönetimi tarafından A.İ.’nin işine son verilirken, savcılığın başlattığı soruşturmasının ise sürdüğü kaydedildi.