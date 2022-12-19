‘Sahte doktor’un tıbbi işlem yapmasına müsaade edilmemiş

Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ’daki ‘sahte doktor’ skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hastane yöneticisi ve personelleri hakkında verilen cezaları duyurdu.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık dört ay gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım’da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

Bakanlık, soruşturmaya ilişkin paylaştığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Bakanlığımızca tüm personel hareketleri dijital ortamda takip edilmektedir. Sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir. İddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.”