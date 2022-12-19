Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Sahte doktor’un tıbbi işlem yapmasına müsaade edilmemiş

Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ’daki ‘sahte doktor’ skandalına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hastane yöneticisi ve personelleri hakkında verilen cezaları duyurdu.

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık dört ay gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım’da tutuklanmıştı.


Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.

Bakanlık, soruşturmaya ilişkin paylaştığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Bakanlığımızca tüm personel hareketleri dijital ortamda takip edilmektedir. Sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir. İddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.”

‘Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

‘Sahte diploma’ soruşturması büyüdü, sahte ‘beyin cerrahı’ yakalandı

SON HABERLER

Reuters’tan Binance dosyası: Kayıtlar yetersiz ve anlaşılmaz

Binance’in kripto pazarındaki tüm ticaret hacminin yarısından fazlasını oluşturan devasa rolü ve yürüttüğü operasyonlar ABD’li yetkililerin radarına girdi. Şirket, olası kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor. Savcılar da, Binance ve bazı üst düzey yöneticileri suçlamak için yeterli kanıt topladıklarına inandıklarını bildirdi.