‘Sahte doktor’ Ayşe Özkiraz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Tekirdağ’da, ‘sahte doktor’ soruşturmasında tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Çerkezköy başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Özkiraz’ın, ‘resmi ve özel belgede sahtecilik’ ile yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen ‘1219 sayılı Kanun’a muhalefet’ suçlarından yargılanması talep edildi.

İddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Ne olmuştu?

Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık dört aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım’da tutuklanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.