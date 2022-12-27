Ali Babacan ‘çoklu aday’ istemiyor: İkili görüşmelerde isimler zikrediliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çoklu adayla seçime gidilmemesi gerektiğini savunarak, 2018’de muhalefetin kaybettiği seçimi hatırlattı.

Babacan, aday isminin de ‘altılı masa’da konuşulmadığını ama ikili görüşmelerde isimlerin zikredildiğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan. (AA)

Bir İYİ Parti yetkilisi, ilk turda tabanlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini, ama ikinci turda oy verebileceğini öne sürmüş, bu sebeple ‘çoklu aday’ ihtimalinden bahsetmişti.

Yetkili şöyle konuşmuştu: “Partinin veya genel başkanın (Meral Akşener) aldığı bir kararı değil ama burada oy oranından daha önemli olan tabanların tutumu. Var sayalım ki Erdoğan’ın önünde gözüktü, bu bizim taban için yeterli olmaz, en azından sandığa gitmez. O nedenle bu iş sonunda çoklu adayla biter gibi görünüyor…”

İYİ Partili yetkilinin açıklaması sonrası ‘muhalefetin 2018’deki seçim düzenine dönebileceği’ daha çok konuşulmaya başladı.

TV5’e konuk olan Ali Babacan, bu fikre soğuk baktığını anlattı. Bunun Türkiye’ye beş yıl kaybettirdiğini söyleyen DEVA Partisi lideri, aday ismi hakkında da konuştu.

‘2018’in sonuçları ortada’

Babacan şunları kaydetti:

*‘Çoklu aday’ demek aslında ortak adayda mutabık kalamamak demek. 2018’de Türkiye bunun tecrübesini yaşadı. Dört parti olarak girildi, sonuç ortada. Türkiye sadece beş yıl kaybetmedi, beş yıl geriye gitti.

*2018’in sonuçları ortadayken herhalde bugün hiçbir partinin ilk tercihi çoklu adayla seçime gitmek değildir. Bugüne kadar ‘altılı masa’da da böyle bir niyet ben de görmedim.

*Aday konusunda tabii ki görüşmeler oluyor. Bunların bir kısmı baş başa, bir kısmı ‘altılı masa’da oluyor, bir kısmı kamuoyunun önünde oluyor. Bu da gayet doğal bir tartışma.

‘İkili görüşmelerde aday ismi zikrediliyor’

“Görüşmelerde isim zikrediliyor mu” sorusu üzerine Babacan şu yanıtları verdi:

*Genel başkanların oturduğu ‘altılı masa’da bugüne kadar “Şu isim olur” veya “Bu isim olmaz” demedik. Ama ‘altılı masa’daki liderlerin kendi aralarındaki diğer ikili görüşmelerde tabii ki isimler zikredilebiliyor. Olumlu bakılan isimler, olumsuz bakılan isimler zikredilebiliyor.

*Biz DEVA Partisi olarak zamanı gelmeden (adaylık konusunda) hiçbir olumlu veya olumsuz görüş bildirmiyoruz. Ama biz parti içinde istişare sürecini başlattık.