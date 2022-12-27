Pazarcının bıçak çektiği Tanju Özcan, lafı PKK’ya getirdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bıçaklı saldırıya uğradığını söylerek şunları kaydetti: “Gün geldi FETÖ’cüler tehdit etti, gün geldi PKK’lılar ölüm listelerine aldılar. Bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Ama bunların boyutları çok artmaya başladı.”

Özcan’la görüşmek isteyen bir pazarcının bu talebin reddedilmesi üzerine saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Tanju Özcan, bıçaklı saldırı girişimi sonrası açıklama yaptı. (Twitter)

Bolu’da pazarcı olduğu belirtilen bir kişi, belediye başkanı Tanju Özcan’la görüşmek istedi.

Pazarcının talebi karşılıksız kalınca Özcan’ın makam odasının bulunduğu katta cebinden çıkardığı bıçağı savurdu.

Araya giren Özcan’ın polis koruması pazarcıyı etkisiz hale getirdikten sonra emniyet güçlerine teslim etti.

Pazarcı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

‘PKK ölüm listesine aldı’

Daha sonra açıklama yapan Tanju Özcan şunları söyledi:

*Direkt bağırmaya başlamış. Bağırmış, çağırmış, arkadaşları tehdit etmiş. Beni aramış, sonra da polis tarafından gözaltına alınmış.

*Arkadaşlar bir süredir bana yönelik tehditler çok arttı. Özellikle PKK ve onun uzantıları üzerinden çok yoğun tehdit alıyoruz. Bundan dolayı bir süredir belediye bilgim dahilinde bir anlamda korunuyorum.

*Gün geldi FETÖ’cüler tehdit etti, gün geldi PKK’lılar ölüm listelerine aldılar. Bunu bana marifetmiş gibi tebliğ ettiler. Ama bunların boyutları çok artmaya başladı.

*Kim olursa olsun, tehditleriniz bana vız gelir tırıs gider. Biz Köroğlu’nun torunları tarafından seçildik, ben onların temsilcisiyim. Dolayısıyla üç beş çapulcu, üç beş terör örgütü üyesi bizi tehdit etse ne olur etmese ne olur.