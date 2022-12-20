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Yaramazlara biraz batar!

Ferhat Encü’den kendisine hakaret edip, tokat atan polisi tebrik eden Tanju Özcan hakkında suç duyurusu

HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Ferhat Encu, kendisine hakaret eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Tanju Özcan. Fotoğraf: AA

Ayrımcı ve cinsiyetçi sözleri nedeniyle CHP’den bir yıllığına uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Twitter’dan, polisin tokat attığı HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’yü hedef göstererek hakaret etmiş, tokat atan polisi de tebrik etmişti.


Encü, paylaşım hakkında ‘hakaret’ suçundan ceza istemiyle Bolu başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Encü konuya ilişkin Twitter’dan şunları yazdı: “Tanju Özcan hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle avukatım Bişar Abdi Alınak’ın başvurusuyla suç duyurusunda bulunduk. Bu süreçte dayanışma gösteren tüm avukat arkadaşlara teşekkürler.”

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Akşam Postası / 20 Aralık 2022

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