Akşam Postası / 26 Mayıs 2023

Dolar/TL kuru 20’nin üstünde

Dolar/TL kuru 20 seviyesinin üstüne çıkarak rekor kırdı.

Doların hikayesi: 557 gün önce tek hanedeydi

Hükümetin ekonomi tercihleri sonrası rekorlar kıran dolar/TL kuru, en son tek haneli seviyeleri gördüğü 15 Kasım 2021’den 557 gün sonra 20 seviyesini de geçti.

Demirtaş: Hiçbir gerekçeniz yoksa bile hatırım için sandığa gidin

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçmenleri sandığa gitmeye ve oy sayımını izlemeye çağırdı.

İhtiyaç kredisi faizi son beş yılın en yüksek seviyesinde

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 40’a dayanarak Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

HDP Özdağ’a ‘takılmadı’: Esas olan Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlerdir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir” dedi.

Yavaş’tan Oğan’a bir salvo daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Meclis ve cumhurbaşkanlığı cumhur ittifakında olmazsa ülkenin kilitleneceğini’ savunan Sinan Oğan’a, “Baştan bu kanaatte olsaydınız neden Kemal Kılıçdaroğlu’ya görüştünüz” diye sordu.

HÜDA-PAR vekili kılıfına uydurdu: Kadın narindir, çalışmak zorunda bırakılmasın

AKP listesinden Batman’dan milletvekili seçilen Hür Deva Partisi (HÜDA-PAR) Sözcüsü Serkan Ramanlı, kadın düşmanı olmadıklarını savunarak, “Çalışmak zorunda bırakılmasın. Çünkü kadın narindir naziktir” dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan ‘Var’ dediği Kandil görüntülerini istedi: Pislik içinde boğuldun

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kandildekilerle görüştü, videoları var” sözüne, “Pislik içinde boğuldun” diye karşılık verdi.

Lider eşlerinden kadınlara videolu mesaj

Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Nursen Yavaş, Zeynep Babacan ve Hatice Uysal, yayımladıkları videolu mesajla kadınlara “Oy verelim ve sandığa sahip çıkalım” diyerek seslendi.

DEVA Partisi, CHP’den beş vekil daha isteyecek

CHP listelerinden 15 vekil çıkaran DEVA Partisi, Meclis’te grup kurabilmek için CHP’den beş vekil daha istemeye hazırlanıyor.