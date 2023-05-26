Dolar/TL kuru 20’nin üstünde

Dolar/TL kuru 20 seviyesinin üstüne çıkarak rekor kırdı.

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Ekonomi yönetimi, TL’deki değer kaybını ‘arka kapıdan’ döviz satışları ve çeşitli piyasa dışı düzenlemelerle tutmaya çalışıyor.

Merkez Bankası’nın (MB) net rezervi 19 Mayıs haftasında eksi 0,2 milyar dolara geriledi. Böylelikle 21 yıl sonra ilk kez net rezerv eksiye düştü. Swap hariç net rezervse eksi 60,3 milyar dolarla ‘Albayrak sınırı’na geldi.

Ancak dövize talebin artmasıyla kurlar yükselmeye başladı. İktidarın mevcut ekonomi politikalarına devam etmesi halinde de dövizdeki yükselişin süreceği düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta CNN röportajında faizleri düşürmeye devam edeceklerini bir kez daha tekrarlamıştı.

Bu durum dolarda rekoru getirdi. Saat 11:47 itibariyle dolar/TL 20’nin üstünü gördü.

Kur geçen hafta bankalar arası sığ piyasada 20’nin üzerini görmüştü. Şimdi ilk defa gündüz seansında da bu seviyeye ulaşıldı.