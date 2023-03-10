Dolar/TL gece saatlerinde 20’yi zorladı

Dolar/TL dün gece sığ piyasada 18,03-19,80 arasında dalgalandı. Dolar/TL’de su andaki seviye 18,96.

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Merkez Bankası (MB) geçen yıl önce sözlü ardından yazılı düzenlemeyle bankaların döviz işlemlerini 10:00-16:00 saatleri arasına çekmişti.

Piyasalarda bir süre sonra işlem hacimlerinin çok büyük bir bölümü ilan edilen saatlere taşındı. Bankacılar dışarıda kalan saatlerdeki hacimsiz işlemlerdeyse yurt içindeki müşterilerin neredeyse hiç yer almadığını da söylüyor.

Buna rağmen TL, dün gece dolar karşısında her iki yönlü yüzde 5’e ulaşan değer değişimleri kaydedildikten sonra 18,9575 seviyesine geri geldi.

Dolar/TL 10:03 itibariyle 18,96 seviyesinde.