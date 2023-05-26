DEVA Partisi, CHP’den beş vekil daha isteyecek

CHP listelerinden 15 vekil çıkaran DEVA Partisi, Meclis’te grup kurabilmek için CHP’den beş vekil daha istemeye hazırlanıyor.

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Millet ittifakı çatısı altında seçimlere katılan CHP, ortak liste çalışmaları kapsamında ortağı DEVA, Gelecek, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin üyelerine listelerinde yer verdi. CHP listelerinde Demokrat Parti’ye üç, DEVA’ya 25, Saadet’e 24, Gelecek’e 19 kontenjan tanınmıştı.

Seçimlerde DEVA Partisi 15, Gelecek ve Saadet partileri 10’ar, Demokrat Parti üç milletvekili çıkardı. Yani Meclis’in açılması sonrası 38 milletvekili seçildikleri CHP’den partilerine dönecek.

Her biri ayrı olarak grup kurmak için gerekli olan 20 sandalyeye sahip olmayan bu partilerin Meclis’te daha etkili muhalefet yapması için bir araya gelerek grup kuracak sayıya ulaşıp ulaşmayacağı merak ediliyordu.

‘Biz kendi başımıza da kurarız’

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, grup kurabilmek için DEVA Partisi içinde CHP’den beş vekil daha isteme konusunun konuşulduğunu belirtti.

Sarıkaya’nın yazısının ilgili kısmı şöyle: ”DEVA kendisinin 15 vekil ile diğerlerinden beş fazlası olduğunu ileri sürerek kendi çatısı altında toplanmasını isteyebilir; nitekim DEVA yöneticilerinin sohbetlerindeki imaları da bu yönde.

Hatta içlerinde, ‘CHP bize son bir destek daha atıp beş vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız’ cümlesini söylemekten kaçınmıyorlar.

CHP’de bu yönde tek bir adım atılması dahi imkânsız; çünkü kendinden girenler gittikten sonra geriye kalan milletvekili sayısı düşük…

O nedenle hepsinin de üzerinde durduğu tek grubun oluşması, bunun için de milletvekillerinin hangi partinin çatı olması gerektiğine birlikte karar vermesi ve grup yönetimlerinin de bu anlayış içinde pay edilmesi.

Eş grup başkanının yanında grup başkanvekillerinin de katılan partilerden oluşması da üzerinde durulan formüllerden…”

‘Mümkün değil’

Diken’e bilgi veren kaynaklar DEVA’nın isteğini doğrularken, CHP’nin bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.