Oğan ‘makam’ için ‘Bizzat Kılıçdaroğlu’yla görüşürüm’ demiş

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ALTAN SANCAR

İkinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan’ın CHP’li iki belediye başkanıyla görüşmesine dair ayrıntılar ortaya çıktı. İlk teması Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kurduğu Oğan “Aday olarak adayla görüşürüm” demiş.

Fotoğraf: BBC Türkçe

Oğan, oyların yüzde 5,17’sini aldığı 14 Mayıs’taki seçimin ardından diğer taraflarla görüşmüş ve sonucunda ikinci turda Erdoğanı desteklemeye karar vermişti.

Millet ittifakı temsilcileriyle de birkaç kez görüşen Oğan, bu temaslarda herhangi bir makam talebi olmadığını öne sürmüş, ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından yalanlamıştı.

‘Makam talebiniz oldu’

Yavaş sosyal medyada şunları kaydetmişti: “Makam talebiniz oldu. Hem de ‘Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem’ dediniz. Cumhur ittifakından talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum.”

Yavaş ayrıca Meclis’te çoğunluğun cumhur ittifakında olması nedeniyle istikrar için Erdoğan’ı destekleyeceğini söyleyen Oğan’a şöyle cevap vermişti: “Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyi yaptığınızda TBMM’deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi. Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’yla hiç görüşmemeniz gerekirdi.”

Kılıçdaroğlu’yla görüşmek istediğini söylemiş

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre Oğan görüşmelerde Yavaş ve İmamoğlu’na Kılıçdaroğlu’yla görüşmek istediğini de söyledi.

Seçimin hemen ardından CHP genel merkezinde Kılıçdaroğlu’yla bir araya gelen iki isim, Oğan’la da ilk teması kuranlar oldu. Oğan bu görüşmede ‘cumhur ittifakının henüz temasa geçmediğini’ söyledi. Oğan makam talebini ilettikten sonra “Bir aday olarak bu konuyu bizzat Kılıçdaroğlu’yla görüşürüm” dedi.

Millet ittifakı cephesi de bunun üzerine talepleri Kılıçdaroğlu’na ileterek Oğan’la ‘gizli görüşme’ tertipledi. Toplantıda Kılıçdaroğlu Oğan’ı ittifaklarına davet etti, geriye kalan konuları da ‘konuşmaya açık olduğunu’ iletti.

Oğan’sa görüşme sonrası “Ortaklarımızla konuşarak size cevap vereceğiz” dedi ama cevap vermedi.

Zafer Partisi kaynaklarıysa Oğan’ın görüşmeler sonrası kendisiyle birlikte çalışan kurmaylar ve gençlerin telefonlarına çıkmadığını söyledi. Kaynaklar, “Sayın Oğan’ı seven çok sayıda genç vardı, ama kendisine bir daha ulaşamadılar” dedi.