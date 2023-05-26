Yavaş’tan Oğan’a bir salvo daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Meclis ve cumhurbaşkanlığı cumhur ittifakında olmazsa ülkenin kilitleneceğini’ savunan Sinan Oğan’a, “Baştan bu kanaatte olsaydınız neden Kemal Kılıçdaroğlu’ya görüştünüz” diye sordu.

Mansur Yavaş ve Sinan Oğan. (AA)

14 Mayıs’taki ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın ikinci turda millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi umuluyordu ama desteğini pazarlık unsuru haline getiren Oğan, görüşmeler sonucu Tayyip Erdoğan’a destekleme kararı aldı.

Cumhur ittifakının safına geçince seçimin ilk turunda protesto ettiği TRT’nin de kapıları Oğan’a açıldı. Oğan TRT’de, “Kılıçdaroğlu’ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı” deyince Yavaş Oğan-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ayrıntılarını paylaşmıştı: “Hayır Sinan bey, Kılıçdaroğlu’ndan makam talebiniz oldu. Hem de ‘Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem’ dediniz. Cumhur İttifakı’ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum.”

Salvolar sürüyor

Yavaş, bununla da yetinmedi.

Oğan TRT’de şunları da söylemişti: “21 yıllık bir iktidar karşısında siz parlamentoyu dahi alamamışsınız. Neyini konuşuyorsunuz. Yeni geçilen sistemde parlamentoyla cumhurbaşkanlığının farklı yerlerde olması ülkeyi krize götürür. Parlamentoyu alan tarafın cumhurbaşkanlığını alması bu ülkenin geleceği ve istikrarı son derece önemlidir. Ülkemde yarın parlamentonun kilitlenmesini istemiyorum.”

Buna karşılık Yavaş, Twitter’dan şöyle yazdı:

“Sayın Oğan, sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyi yaptığınızda TBMM’deki tablo belli olmuştu, böyle bir konuşma da gerçekleşmedi. Baştan bu kanaatte olsaydınız ve gerçekten istikrarı düşünseydiniz Kılıçdaroğlu ile hiç görüşmemeniz gerekirdi.”