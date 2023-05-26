Kılıçdaroğlu: Gitmemek için bütün yolları deniyorlar

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Korktular, yasak getirdiler” dedi.

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Seçim döneminde başta AKP’den vekil adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birçok cumhur ittifakı adayı, yurttaşlara SMS göndererek propaganda yaptı.

Kılıçdaroğlu da dün yurttaşlara gönderdiği mesajda “Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek” demişti.

BTK, bugün tüm GSM operatörlerine yazı göndermiş, mesaj yoluyla propagandanın yasak olduğunu ‘hatırlamıştı.’ Kılıçdaroğlu, bu SMS’in emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu, programa çıkmadan önce bir video yayınlayarak “Telekominikasyon şirketleri gazetecilere SMS atmamı engelliyor” demişti.

‘İktidardan gitmemek için bütün yolları deniyorlar’

FOX TV’de ‘Liderler FOX’ta programında konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*(Program öncesi yayınladığı video) Devlet dediğiniz kurum ayrıdır. Parti ayrıdır. Bunlar devleti parti devletine dönüştürdüler. YSK tamamen devre dışı bırakılıp BTK başkanının kendi felsefesine uygun bir şekilde yasak getiriyorsa bu demokrasiye aykırıdır. İşin Türkçesi: Korkuyorlar. İktidardan gitmemek için bütün yolları deniyorlar.

*(Çalışanlara) Hakkınızı almak istiyorsanız millet ittifakına oy vereceksiniz. “Yok ben 17 yıl beklerim” diyorsanız cumhur ittifakına verin ama ağlamayın.

‘Kredi kartı faizi affı için Meclis kararına gerek yok’

*Kredi kartı faizi affı için Meclis kararına gerek yok. Düzenlemeleri Meclis’e sunduğumda cumhur ittifakı “Hayır” diyemez. Onlar devleti tanıyamamışlar. Bürokrasiyi perişan ettiler. 27,5 yıl devlette çalıştım, karşıma gelse de öğretsem.

*Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkanı başka bir ülkeye gidip para dilenmez. Hakaret ettiği bir adamın ayağına gidip kapısında beklemez. Biz onurlu ve saygın bir devletiz. Parayı nereden bulacaksın sözü aslında devleti iflas ettirdiklerinin itirafıdır. “Bana biraz daha borç verebilir misiniz” diye yalvarma turuna çıkacak

*Teröristlerle oturup konuşan Erdoğan. Kandil’dekileri kim konuşturuyor? Onun lehine mi benim lehime mi?

*Çık karşıma TRT’de. Sana da sorsunlar bana da. Veya onlar sormasınlar biz birbirimize soralım. Siyasetçilerin şöhret olma gibi merakları yok. Hani sen dünya lideriydin, benden neden korkuyorsun?

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